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Добавлять карты банка «Союз» в Apple Pay и Google Pay стало еще удобнее

Банк «Союз» сообщил о выпуске обновленной версии мобильного приложения для частных клиентов, в которой добавлять карты банка в сервисы Apple Pay и Google Pay стало еще удобнее и проще.
 
Чтобы воспользоваться удобной опцией добавления карты в сервисы бесконтактных платежей через мобильный банк клиенту необходимо обновить приложение через магазин приложений (если не настроено автообновление). 
 
Для добавления карты в кошелек сервиса Apple Pay или Google Pay в приложении выбираете нужную карту, входите в меню настроек карты (три точки в правом верхнем углу), нажимаете на кнопку «Добавить». Далее следуете инструкциям на экране.
 
В «Интернет-банке» и мобильном приложении вы также можете пополнять свои карты банка «Союз» с карт других банков совершенно бесплатно.
 
Войти в «Интернет-банк» можно по прямой ссылке online.banksoyuz.ru или перейти по кнопке «Интернет-банк» с главной страницы сайта банка www.banksoyuz.ru
 
Приложение «Банк СОЮЗ Онлайн»  доступно для iOS и Android. В нем легко зарегистрироваться и настроить вход по короткому коду доступа или Touch ID. 
 
Функционал «Интернет-банка» и мобильного приложения предоставляется клиентам банка «Союз» бесплатно, в качестве дополнения к различным пакетам банковских услуг. 
 
Для связи с банком используйте форму обратной связи в «Интернет-банке» или мобильном приложении или позвоните по телефонам: +7 495 729-55-55 (Москва), +7 (800) 100-33-22 (бесплатный звонок для регионов России).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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