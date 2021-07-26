Добавлять карты банка «Союз» в Apple Pay и Google Pay стало еще удобнее

Банк «Союз» сообщил о выпуске обновленной версии мобильного приложения для частных клиентов, в которой добавлять карты банка в сервисы Apple Pay и Google Pay стало еще удобнее и проще.

Чтобы воспользоваться удобной опцией добавления карты в сервисы бесконтактных платежей через мобильный банк клиенту необходимо обновить приложение через магазин приложений (если не настроено автообновление).

Для добавления карты в кошелек сервиса Apple Pay или Google Pay в приложении выбираете нужную карту, входите в меню настроек карты (три точки в правом верхнем углу), нажимаете на кнопку «Добавить». Далее следуете инструкциям на экране.

В «Интернет-банке» и мобильном приложении вы также можете пополнять свои карты банка «Союз» с карт других банков совершенно бесплатно.

Войти в «Интернет-банк» можно по прямой ссылке online.banksoyuz.ru или перейти по кнопке «Интернет-банк» с главной страницы сайта банка www.banksoyuz.ru

Приложение «Банк СОЮЗ Онлайн» доступно для iOS и Android. В нем легко зарегистрироваться и настроить вход по короткому коду доступа или Touch ID.

Функционал «Интернет-банка» и мобильного приложения предоставляется клиентам банка «Союз» бесплатно, в качестве дополнения к различным пакетам банковских услуг.

Для связи с банком используйте форму обратной связи в «Интернет-банке» или мобильном приложении или позвоните по телефонам: +7 495 729-55-55 (Москва), +7 (800) 100-33-22 (бесплатный звонок для регионов России).