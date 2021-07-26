Почти половина супруг военнослужащих готовы стать предпринимателями

Исследование ПСБ, проведенное совместно с Министерством обороны Российской Федерации, показало, что доля супруг офицеров российской армии, готовых заняться бизнесом, составляет 43% от общего числа опрошенных женщин. Исследование проводилось в рамках программы «Курс малого бизнеса» и было направлено на оценку отношения жен офицеров к предпринимательской деятельности, а также их готовность создавать свой бизнес.

В исследовании приняло участие 879 жен военнослужащих из 30 регионов России. Среди них 68% воспитывают детей, 47% имеют высшее образование, 45% опрошенных в настоящее время работают по найму в гражданской сфере, 40% из них живут в поселках городского типа, селах, деревнях и в закрытых городах. Среди опрошенных женщины в возрасте от 25 до 34 лет составляют 54%, от 35 до 44 лет – 22%, младше 24 лет – 19% и старше 45 лет – 4%.

Чаще всего о запуске своего дела задумываются женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Кроме того, 7% ответили, что у них уже есть действующий бизнес.

При открытии своего бизнеса больше всего супруги офицеров заинтересованы в получении финансовой помощи для старта, таких 35%, а также в знаниях и опыте – 33% опрошенных заявили об этом. Каждая пятая женщина, воспитывающая детей, отмечала, что ей необходимо свободное время и помощь с детьми. Государственную поддержку для успешного открытия и ведения бизнеса отметили 17% опрошенных. Для 47% супруг военнослужащих наиболее актуальным стало приоритетное трудоустройство, которое позволило им решить вопрос с занятостью и дополнительным заработком для семьи, а включение в трудовой стаж времени пребывания в отпуске по уходу за ребенком имеет существенное значение для 43% респондентов. 58% опрошенных жен военнослужащих также отметили, что для открытия бизнеса использовали единовременные денежные выплаты при переводе мужа на другое место службы.

Среди других мер поддержки и помощи были отмечены безвозмездные гранты, содействие наставника, помощь с подбором персонала, поиск поставщиков и рынков сбыта, наличие полезных контактов.

«Опрос показал не только социальную, но и экономическую значимость инициатив общественных институтов, направленных на развитие и поддержку предпринимательских компетенций жен военнослужащих. Мы отмечаем их растущие потребности в знаниях, мерах поддержки, устранении административных барьеров и других вопросах, связанных с открытием собственного дела, которое позволит супруге офицера как профессионально самореализоваться, так и увеличить доход в семейный бюджет», – отметила Оксана Юрьевна Романчук, начальник управления развития предпринимательских программ ПСБ.

«Программа «Курс малого бизнеса» уникальна тем, что сочетает в себе поддержание социальной стабильности в семьях и обеспечение боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, так как уровень комфорта в быту напрямую влияет на морально-политическое и психологическое состояние военнослужащих. Мы постоянно работаем с ПАО «Промсвязьбанк» над улучшением программы и планируем ее расширение до масштабов всей страны», – прокомментировал Евгений Юрьевич Гамалей, начальник Управления военно-социальной работы Главного военно-политического управления Вооруженных Cил Российской Федерации.

В качестве меры поддержки в достижении этих целей ПСБ при содействии Министерства обороны Российской Федерации и в сотрудничестве с Высшей школой экономики разработал первую в России бесплатную обучающую программу «Курс малого бизнеса» для супруг военнослужащих и военных, увольняющихся в запас по выслуге лет. Данная программа охватывает все этапы создания бизнеса: от поиска и проработки идеи, исследования потенциальных потребителей и конкурентов до составления бизнес-плана.