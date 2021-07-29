Компания «ВостСибСтрой» выходит на рынок жилья с новым проектом экономкласса

Три девятиэтажных дома начали возводить в микрорайоне Юго-Западный. Стоимость жилья здесь будет ниже рыночной, а благоустройство территории – соответствовать стандартам комфорткласса. Плюсом к этому идут три важных «бонуса» от застройщика – в микрорайоне уже есть новые поликлиника и детский сад, в сентябре откроется новая современная школа.

Фото А. Федорова

Важный момент в истории проекта

Журналисты SIA.RU побывали на стройплощадке Юго-Западного в один из июльских выходных дней. Работа здесь идёт активными темпами: в субботу в девять часов утра рабочие принимали уже восьмую машину с бетоном для заливки фундаментов новых домов. Рядом своего часа уже ждёт запас железобетонных конструкций завода «Сибавиастрой», из которых будет собираться каркас зданий.

Как рассказал основатель ГК «ВостСибСтрой» Виктор Ильичёв, для компании – это первый объект после полутора лет перерыва на рынке жилищного строительства Иркутска.

Виктор Ильичёв. Фото А. Федорова

– За это время мы подготовились к проектному финансированию, работе по эскроу счетам, просчитали всю экономику строительства. Это один из наших первых проектов, который возводится по новым правилам и стандартам, в том числе, финансируется с привлечением банковских средств.

Торжественный старт новому комплексу домов в микрорайоне Юго-Западный дали 24 июля, по традиции заложив в основание символичный камень. Как отметил Виктор Ильичёв, это событие – очень важный момент в истории проекта и компании-застройщика.

– В своей работе мы придерживаемся принципа открытости, прозрачности, поэтому считаем, что все этапы скрытых подготовительных строительных мероприятий – копку котлована, уплотнение песчано-гравийной смеси, заливку бетона и другие работы – должны видеть как надзорные органы, так и журналисты, чтобы рассказывать людям, что происходит на стройплощадке.

Фото А. Федорова

Максимум комфорта по оптимальной цене

Так в чём же заключается новизна проекта экономжилья «Юго-Западный»? По словам руководителя проекта Сергея Никитина, это высокая комфортность при минимальной цене для потенциального покупателя.

– Мы постарались сделать одно из самых низких ценовых предложений на рынке, но с наибольшим количеством атрибутов жилья комфорткласса. Например, закрытый двор без автомобилей: парковки будут с внешней стороны домов, но для жильцов предусмотрены сквозные подъезды – поэтому родители смогут спокойно отпускать детей гулять во дворе, не переживая, что им угрожает опасность.

Сергей Никитин. Фото А. Федорова

Кроме этого, по задумке застройщика, дворы должны быть тихим и комфортным пространством для малышей и людей старшего поколения, поэтому места для активного отдыха и развлечений планируется «вынести» в парковую зону. Земельный участок под парк в границах микрорайона уже определён, сейчас компания занимается проектированием этой локации.

– В наших планах максимально насытить это место востребованными объектами: спортивными сооружениями, среди которых многофункциональный корт, беговые и велосипедные дорожки, а также различные «лазалки» для детей младшего возраста, –рассказал Сергей Никитин.

Микрорайон Юго-Западный

А ещё застройщик обещает сделать специальную – законную – площадку для выгула собак, потому что на самом деле это – большая проблема для горожан, у которых есть домашние питомцы.

Дороги и «социалка» – в комплексе

«Притчей во языцех» практически во всех жилых комплексах, которые возводятся в Иркутске в последние десятилетия, является отсутствие объектов социальной инфраструктуры. В микрорайоне Юго-Западном такой проблемы нет. Здесь уже построены поликлиника, детский сад, а 1 сентября этого года откроется современная большая школа, рассчитанная на 1275 учащихся.

Детский сад в мкр. Юго-Западном. Фото М. Романовой

Сергей Никитин также отметил, что «ВостСибСтрой» передал Марковской администрации земельный участок для строительства досугового центра и планирует построить в микрорайоне либо физкультурно-оздоровительный комплекс, либо фитнес-центр. Будут здесь востребованы жителями помещения для различного бизнеса и торговые центры, уверен застройщик.

– Концепция микрорайона Юго-Западный – город в городе: здесь планируется возвести около 15-и очередей жилья, общей площадью около 400 тыс. кв. м, где, включая Луговое, будет проживать 12-15 тыс. человек. Поэтому и насыщаем его инфраструктурно, чтобы людям не нужно было часто выезжать в центр города по каким-то базовым потребностям, – пояснил Сергей Никитин.

Школа в мкр. Юго-Западном. Фото М. Романовой

При этом он уточнил, что и транспортная инфраструктура здесь не хуже, чем на Байкальском тракте: приехать в Юго-Западный и уехать из него можно по нескольким дорогам: Култукскому тракту и улице Маршала Конева, через посёлок Маркова с выездом в микрорайон Юбилейный или на Академическую. Плюс к этому проектируется южный обход.

Партнёрство, выгодное для всех

– Мы оцениваем этот микрорайон как один из самых перспективных на рынке недвижимости Иркутска, и думаем, что потребители должны оценить и наличие социальной инфраструктуры, и разнонаправленную транспортную доступность микрорайона, и его дальнейшие перспективы, – прокомментировал Эдуард Кузьмин, директор дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Иркутске, который стал партнёром «ВостСибСтроя» в реализации проекта «Юго-Западный».

Эдуард Кузьмин. Фото А. Федорова

По словам Эдуарда, этот проект для банка – тоже первый в формате проектного финансирования, и ключевыми факторами при принятии решения об участии в нём стали надёжность компании, сотрудничество с которой началось в 2015 году, и готовность площадки, причём, по многим параметрам.

– Это уникальное явление, что здесь уже есть детсад и школа, а домов ещё нет. Обычно в Иркутске всё наоборот, – подчеркнул Эдуард Кузьмин.

Как пояснил Виктор Ильчёв, многолетнее добросовестное партнёрство с «Примсоцбанком» дало положительный эффект, который отразился на конечной стоимости жилья.

– Процентная ставка, предложенная банком в рамках проектного финансирования, была более выгодная, чем в других учреждениях. Я не думаю, что наши партнёры ставят себе задачу заработать на этом проекте, они ставят задачу получить опыт работы по новым правилам, – поделился Виктор Ильичёв. – В наших планах возводить таких кварталов, как мы строим сейчас, как минимум, два в год, это примерно, 40 тысяч «квадратов» в год. Надеюсь, что «Примсоцбанк» будет работать с нами и в дальнейшем, но мы готовы сотрудничать со всеми.

Фото А. Федорова

«Квартиры по честным ценам»

Все цены на квартиры в строящихся домах уже представлены на сайте юго-западный.рф.

– Одна из новаций, которую мы предлагаем на рынке, – полная прозрачность, и слоган нашей рекламной кампании «Квартиры по честным ценам», – говорит Сергей Никитин. Это от 65 тыс. руб. за квадратный метр, площади квартир – от 25 до 70 «квадратов».

По словам руководителя проекта, разумно сокращать расходы, но при этом повышать уровень комфорта экономжилья, компании также удаётся за счёт самых эффективных, с точки зрения цены-качества, технических решений и технологии каркасного строительства – оно сокращает сроки реализации проекта и снижает его себестоимость. Также на окончательную цену влияет качество управления проектом и подбор проверенных подрядных организаций, с которыми у компании давние отношения, и есть понимание, кто на что способен, и кого на какой этап строительства можно привлекать.

Фото М. Романовой

По декларации срок сдачи строящихся домов – 31 декабря 2022 года.

– Но мы хотим сделать подарок нашим покупателям и сдать дома в эксплуатацию значительно раньше. По крайней мере, сейчас наши строители идут с опережением графика, – подытожил Сергей Никитин.