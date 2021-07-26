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Девять кафе и одна сауна в Приангарье за выходные нарушили противоэпидемические правила

ГУ МВД России по Иркутской области в выходные проверили 110 организаций общественного питания, а также сауны на соблюдение противоэпидемических правил и обнаружили среди них нарушителей – девять кафе, ресторанов, баров и одну сауну.

«Владельцы девяти ресторанов, кафе и баров региона не соблюдали требования Указа губернатора в части режима работы до 23:00 часов. В ночное время в заведениях находилось свыше 10 человек без средств индивидуальной защиты, гражданам предлагались кальяны, спиртные напитки. Несмотря на то, что в соответствии с указом главы региона работа саун приостановлена, работники заведения на улице Южная предоставляли услуги своим клиентам», – отметили правоохранители.

Напомним, в случае повторного нарушения требований указа губернатора возможно временное приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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