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Сельхозтоваропроизводители Приангарья за год увеличили посевную площадь под лен в 13 раз

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что сельхозтоваропроизводители региона за год увеличили посевную площадь под лен в 13 раз – в 2021-м она составила 2,2 тысячи га.

«Лен масличный в Иркутской области впервые стали сеять в 2020 году. Эксперимент поставили на одном из сельхозпредприятий, посеяв 169 га. В 2021 году посевная площадь под лён в этой организации увеличилась до 2025 га, поля расположены в Заларинском и Аларском районах. Культуру также стали возделывать еще два сельхозтоваропроизводителя – в Тулунском и Черемховском районах посеяно 120 га и 50 га, соответственно», – сообщили власти.

Выросла и посевная площадь под сою – с 288 га до 400 га. В Приангарье отдельные сельхозтоваропроизводители в небольшом количестве возделывают эту культуру на протяжении нескольких лет. В 2020 году ее сеяли в трех районах: Куйтунском, Тулунском и Черемховском. В этом году к ним присоединились аграрии Осинского района.

По информации властей, эти сельскохозяйственные культуры пользуются большим спросом на рынке растениеводческой продукции, дают наибольшую добавленную стоимость, имеют хороший экспортный потенциал.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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