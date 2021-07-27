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Азиатско-Тихоокеанский банк повысил ставки по вкладам

С 23 июля повышены процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов от 0,1 п.п. до 0,9 п.п. Максимальная процентная ставка составляет 6,4% годовых без учета дополнительных условий.

По вкладу «Мёд» введены 2 новых срока – 731 день и 1098 дней. Теперь в случае капитализации процентов максимальная доходность достигает до 7,04% годовых:

  • 182 дня – 5,56% годовых;
  • 367 дней – 5,85% годовых;
  • 500 дней – 6,24% годовых;
  • 731 день – 6,36% годовых;
  • 1098 дней – 7,04% годовых.

Также с 26 июля увеличены процентные ставки по текущему банковскому счету «Накопительный счет Супер Копилка» - доходность составляет до 6,5% годовых.

Сейчас в банке действует сразу восемь тарифных планов по вкладам и накопительным счетам, пять из которых можно оформить онлайн.

«Мы максимально оперативно отреагировали на повышение ключевой ставки в прошлую пятницу и уже сегодня предлагаем вклады с увеличенной процентной ставкой. Не забыли и о «Накопительном счете Супер копилка», доход по которому теперь достигает 6,5% годовых. Этот продукт будет удобен тем, кому нужен более гибкий подход к управлению средствами», - отметила Василина Винниченко, директор департамента развития вкладных и комиссионных продуктов. 

У каждого вклада свои особенности и преимущества. Рассчитайте вашу прибыль на онлайн - калькуляторе: введите сумму, валюту, срок, иные условия и узнайте, сколько и какой вклад принесёт максимальный доход из подходящих вариантов.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все депозиты застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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