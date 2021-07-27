Собственные доходы увеличили муниципалитеты Приангарья

Прирост составил 20%, сообщили SIA.RU в администрации области.

В целом объем собственных доходов, которые муниципалитеты расходуют на свои полномочия, увеличился на 2,8 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По этому показателю Приангарье занимает 21 место в Российской Федерации. Исполнение местных бюджетов идет более стабильными и высокими темпами, чем областного.

Рост налоговых и неналоговых доходов отмечен по 41 из 42-х бюджетов городских округов и консолидированных бюджетов муниципальных районов. При этом Нижнеудинский район и Ангарский городской округ перешли в группу с положительной динамикой роста доходов по сравнению с итогами за первые пять месяцев этого года.

На рост доходов местных бюджетов продолжает влиять передача с 1 января 2021 года региональной части платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных дифференцированных нормативов от налога по упрощенной системе налогообложения. Объем поступления по ним составляет уже 71% от уточненного в июне годового прогноза.