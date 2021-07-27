40% онкологических заболеваний – рак кишечника и легких

Эксперты страховой компании «Согласие-Вита» (дочерняя компания «Согласия») изучили статистику по страховым случаям компании, связанным с онкологией, за последний год. У 23% клиентов был выявлен рак кишечника, у 17% – легких, у 14% – рак молочной железы. Остальным застрахованным были поставлены диагнозы: рак щитовидной железы, почек, мозга, яичников, гортани, меланома или лейкоз.

В 43% случаев заболевание привело к летальному исходу, в 31% – к инвалидности, в 3% – к временной потери трудоспособности. Другие застрахованные получили возмещение в результате первичного диагностирования смертельно опасного заболевания. Наиболее крупная выплата составила 764 тыс. руб. Более 40% застрахованных или их выгодоприобретателям были выплачены суммы от 500 тыс. руб. до 600 тыс. руб.

Среди клиентов компании, у которых было выявлено онкологическое заболевание, 34% – люди 61-70 лет. Более четверти (26%) – застрахованные 51-60 лет, 20% – 41-50 лет. Застрахованных 40 лет и младше – 17%. На людей старше 70 лет пришлось 3% случаев.

Более половины застрахованных (51%) с онкологическим заболеванием – женщины.

В страховой компании «Согласие-Вита» две трети страхователей (66%), приобретающих полисы страхования от критических заболеваний, – люди в возрасте 30-45 лет. На долю клиентов от 18 до 30 лет приходится 22% от общего числа заключенных договоров. Люди старше 45 реже представителей других возрастных категорий заключают договоры страхования от смертельно опасных заболеваний – их 12%. При этом, мужчины покупают такие полисы чаще женщин (57% против 43% в среднем по всем возрастным категориям). Среди клиентов старше 45 лет доля застрахованных мужчин в 2,5 раза выше, чем женщин.