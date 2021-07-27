Проекты модернизации БрАЗа и ИркАЗа рассмотрели в Иркутской области

Вопросы модернизации алюминиевых заводов рассмотрели на заседании президиума Инвестиционного совета при Губернаторе Иркутской области.

На заседании представили два инвестиционных проекта компании РУСАЛ по перестройке Братского и Иркутского алюминиевых заводов в целях снижения эконагрузки. На месте действующих цехов предприятий планируется создание кардинально нового производства.

Переход на новую технологию с использованием электролизеров РА-550, которая является собственной разработкой инженеров РУСАЛа, позволит снизить выбросы бензапирена до нуля.

Глава Приангарья Игорь Кобзев напомнил, что Братск в числе 12 городов России вошел в федеральный проект «Чистый воздух». Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Братске утвержден Правительством Российской Федерации в рамках исполнения Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах на период до 2024 года». К этому времени выбросы загрязняющих веществ должны быть снижены на 20%. Объем опасных веществ к 2030 году требуется уменьшить в два раза.