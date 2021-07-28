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Биткоин снизился на опровержении Amazon

Во вторник, 27 июля, на криптовалютных рынках вновь изменились настроения. После позитива на новости о принятии Amazon биткоина в качестве средства платежа последовало разочарование в связи с официальным опровержением этого сообщения, отмечает Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO.

По данным биржи CEX.IO пара BTC/USD утратила около 4% и закрепилась на уровне $37 572, а по итогам североамериканской сессии тестируют отметку $40 000. Пара ETH/USD удерживалась на уровне $2 215 (-6%).

– На текущий момент сложно дать прогноз по движению цифровых активов, поэтому, по нашему мнению, стоит дождаться конца текущей недели, чтобы исключить риск технической фиксации прибыли по активам в связи с закрытием месяца, – комментирует эксперт.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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