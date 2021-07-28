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Иркутск и Иркутский район накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии

Утром 28 июля в городе Иркутске и пяти населенных пунктах Иркутского района – поселках Нижний Кочергат, сёлах Большое Голоустное, Малое Голоустное, Урик, Хомутово – наблюдается задымление в верхних слоях атмосферы, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным космического мониторинга, в результате движения воздушных масс вдоль побережья озера Байкал дым от природных пожаров, действующих в Республике Саха (Якутия), дошел до центральной части нашего региона.

Превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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