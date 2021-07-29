Реалист Банк сообщает о том, что три дня – с 28.07.21 по 31.07.21 гг. – по вкладу "Летний бонус" действует акция.
– При открытии вклада в данный период ставка составит 7% годовых, – говорится в сообщении банка.
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Реалист Банк запустил акцию по вкладу "Летний бонус"
Реалист Банк сообщает о том, что три дня – с 28.07.21 по 31.07.21 гг. – по вкладу "Летний бонус" действует акция.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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