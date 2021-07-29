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Росбанк: ожидаем пика ключевой ставки и разворота инфляции

Директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев представил 27 июля на онлайн пресс-конференции на тему розничного кредитования и инвестиций для частных клиентов прогноз относительно влияния ключевой ставки на кредитный рынок, об инфляции и перспективах действий ЦБ, факторах, которые в долгосрочной перспективе будут оказывать влияние на курс рубля.

Ключевая ставка и кредитный рынок: Банк России с начала года повысил ставку уже на 225 бп.  Данное повышение будет иметь очень серьезное влияние к концу 2021 года на денежно-кредитные процессы в экономике: начиная от ценообразования на рынке корпоративных и розничных кредитов и депозитов, заканчивая предпочтениями по сбережению и инфляционными ожиданиями населения. Мы наблюдаем за всеми сегментами процентных ставок и видим первые признаки стабилизации долгосрочных индикаторов, тогда как краткосрочные инструменты демонстрируют минимальный рост в связи с остаточной неопределенностью действий регулятора. Это говорит о том, что консенсус уже ориентирован на скорое достижение максимум по ключевой ставке. В свою очередь, мы видим его на уровне 6,5% и ожидаем, что с середины 2022 года ставка может быть снижена.

Об инфляции и ВВП: Текущий год – нестандартный как с точки зрения справедливого оценивания масштабов экономического восстановления и прогнозирования потенциала внутреннего потребления, а также доступных для этого ресурсов, так и с точки зрения осмысления мировых инфляционных процессов. Из-за этого следует очень аккуратно подходить к «феномену» ускорения инфляции в России. Мы рекомендуем с аккуратностью смотреть на показатели годовой инфляции, которые в ближайшие месяцы могут быть технически высокими и держаться в интервале 6,5-6,7% г/г. При этом мы предполагаем возвращение инфляции к целевым показателям (4,0%) уже со второго квартала 2022 года, что станет весомым аргументом для снижения процентных ставок.

ВВП, в целом, пока не спешим пересматривать в сторону более быстрых темпов роста. Сейчас оправданным для 2021 года считаем диапазон роста 3,0-3,5%, предполагая поступательное замедление производственных показателей во втором полугодии 2021 после быстрого «отскока» в начале года.

О курсах валют: Ожидаем, что на горизонте ближайшего года доллар-рубль удержится в интервале 73-76 рублей, а курс евро-рубль – в диапазоне 85-88 рублей. При этом сильные ценовые показатели сырьевых рынков не будут способствовать существенному укреплению рубля из-за альтернативных рыночных факторов. В моменте довольно значимым выглядит фактор ФРС – скорое ужесточение риторики и первые шаги по сокращению программы выкупа активов (ожидаем их в конце 2021 и в начале 2022 гг., соответственно) могут снизить привлекательность валют развивающихся рынков (включая, рубль) и сместить стоимость рубля к верхним граница обозначенных диапазонов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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