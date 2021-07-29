РУСАЛ объявляет операционные результаты второго квартала 2021 года

Компания увеличила производство алюминия, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Алюминий

Объём производства алюминия во 2 квартале 2021 года составил 936 тыс. тонн (+0,4% по сравнению с предыдущим кварталом). На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 93% от общего объёма выпуска алюминия.

Во 2 квартале 2021 года объём продаж алюминия составил 1 038 тыс. тонн (+7,9% по сравнению с предыдущим кварталом). Рост показателя в первую очередь связан с более низкой базой 1 квартала 2021 года, на которую повлияла нормализация запасов металла в цепочке поставок. В течение 2 квартала 2021 года компания продолжала реализовывать свою стратегию по наращиванию продаж продукции с добавленной стоимостью (ПДС). По сравнению с предыдущим кварталом продажи ПДС увеличились на 15,9% – до 542 тыс. тонн. Доля ПДС в общей структуре продаж выросла до 52% по сравнению с 49% в 1 квартале 2021 года.

География региональных продаж во 2 квартале 2021 года практически не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом. На европейский рынок пришлось 40% от общего объёма продаж (-2 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом). Сдвиг произошёл в сторону российского рынка и рынка стран СНГ, где продажи выросли до 26% (по сравнению с 24% в 1 квартале 2021 года).

Во 2 квартале 2021 года средняя цена реализации алюминия увеличилась на 15,5% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2 445 долл. США за тонну. Увеличение было обусловлено ростом средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) с учётом котировального периода (+14,3% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2 218 долл. США за тонну) и ростом средней реализованной премии (+29,3% по сравнению с предыдущим кварталом – до 227 долл. США за тонну).

Обзор рынка

Во 2 квартале 2021 года рынок алюминия продолжил восстановление, при этом цена на алюминий на LME превысила 2 500 долл. США за тонну. Цена на Шанхайской фьючерсной бирже в Китае поддерживается высоким внутренним спросом, и, несмотря на продажу запасов металлов, осуществляемую Государственным бюро резервов Китая, на нее влияют сохраняющийся низкий уровень запасов, перебои в поставках и сильные сезонные факторы. В настоящее время цена на Шанхайской фьючерсной бирже остаётся выше 19 000 юаней за тонну.

В то же время распространение высококонтагиозного штамма коронавируса «Дельта», который уже вызвал рост случаев инфицирования и смертельных исходов по всему миру, потенциально представляет собой значительный риск для мировой экономики из-за возможного введения карантинных мер и связанного с этим снижения спроса, а также падения цен на сырьевые товары, включая алюминий.

В первом полугодии 2021 года мировой спрос на первичный алюминий вырос на 11,9% по сравнению с предыдущим годом – до 33,9 млн тонн. Совокупный спрос без учёта Китая вырос на 14,6% – до 14,1 млн тонн, при этом спрос в Китае вырос на 10,1% – до 19,8 млн тонн.

Мировой объём производства первичного алюминия продолжил расти в первом полугодии 2021 года, увеличившись на 5,7% в годовом выражении – до 33,8 млн тонн, преимущественно благодаря росту производства в Китае на 8,9% – до 19,7 млн тонн. При этом производство в остальном мире выросло только на 1,6% – до 14,1 млн тонн. Объявленные Китаем жесткие обязательства по снижению выбросов углекислого газа начинают влиять на рынок: в некоторых провинциях, где преобладает угольная электрогенерация, во 2 квартале 2021 года уже происходит сокращение мощностей по производству алюминия. Крупный строящийся кластер алюминиевого производства в провинции Юньнань пострадал от нехватки электроэнергии, вызванной засушливым сезоном, что привело к сокращению производственных мощностей на 800 тыс. тонн, а также к задержке ввода в эксплуатацию новых объектов. В результате производство алюминия в Китае снизилось до 39,88 млн тонн в июне по сравнению с 39,93 млн тонн на конец 1 квартала 2021 года.

Параллельно этим тенденциям в китайской алюминиевой отрасли значительные инвестиции привлекаются в Китае для создания центров утилизации лома, которые в будущем потенциально могут восполнить некоторый дефицит первичного металла.

Экспорт необработанного алюминия и продукции из Китая вырос в первом полугодии 2021 года на 10,6% по сравнению с предыдущим годом – до 2,6 млн тонн, что связано с низкой базой первого полугодия 2020 года, на которую повлияли карантинные меры против пандемии COVID-19, введенные в странах за пределами Китая.

Общие запасы на LME на конец первого полугодия 2021 года составили менее 1,5 млн тонн. Общее количество аннулированных варрантов на металл выросло до 627 тысяч тонн и составляет 40% от общих запасов. Количество металла, хранящегося вне складов LME (запасы без варранта), снижалось третий месяц подряд, сократившись на 13% – до 0,87 млн тонн в мае 2021 года с пикового значения 1,74 млн тонн, наблюдавшегося в феврале 2021 года.

Региональные запасы в Китае продолжили снижаться после сезонно высокого спроса и упали ниже 870 тыс. тонн с пикового значения в 1,26 млн тонн в 1 квартале 2021 года.

Региональные премии остаются высокими: американская премия на алюминий Midwest достигла уровня выше 30 центов за фунт, а европейская Duty-Paid премия превысила 300 долл. США за тонну.

В целом мировой рынок пришёл к относительному балансу в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда наблюдался профицит в размере около 1,7 млн тонн.

Братский и Иркутский алюминиевые заводы

Во 2 квартале 2021 года на Иркутском алюминиевом заводе произведено 105,3 тыс. тонн алюминия, Братский алюминиевый завод за тот же период выпустил 251 тыс. тонн металла. Всего за первое полугодие 2021 года на ИркАЗе произведено 211 тыс. тонн, на Братском алюминиевом заводе – 501 тыс. тонн алюминия.