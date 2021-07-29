Сельхозкластер в Столбова, завод капельного орошения, тепличный и ягодный комплекс презентовали в Приангарье

Четыре инвестиционных региональных проекта в сфере сельского хозяйства представили на площадке Корпорации развития Иркутской области.Инициаторы презентовали свои проекты экспертам из министерства сельского хозяйства, финансовых организаций, специализированных организаций Республики Горно-Алтай и Алтайского края на мероприятии «Инвестиционный день».

Первый проект планируют развивать на территории деревни Столбова. Там инициаторы хотят создать сельскохозяйственный кластер, где фермеры смогут сдавать свою продукцию в овощехранилища и на ветеринарный контроль, покупать корма, удобрения.

Второй проект связан с созданием комплекса по выращиванию, хранению и переработке экологически чистых ягодных и лекарственных культур. Сейчас создатели проекта ищут участок, соответствующий всем требованиям, в этом им помогает Корпорация развития Иркутской области совместно с правительством региона.

Третий проект, один из самых крупных, включает строительство поселка с инфраструктурой, тепличным хозяйством и социальными объектами. По словам инициатора, основные принципы проекта – это создание доступного жилья и новых рабочих мест за счет появления молочной фермы, производства сыров и йогуртов. Там же планируется строительство завода по созданию одноразовой посуды из полистирола и картона.

Четвертый проект рассчитан на повышение урожайности фермеров. Инициатор планирует создать производство полимерных комплектующих капельного полива для эффективного орошения в соответствии с требованиями растениеводства, которые можно применять для теплиц и открытого грунта.

– «Инвестиционный день» уже стал традиционным мероприятием для развития инвестиционного потенциала региона. Эта одна из лучших практик Иркутской области, которая применяется несколько лет, и позволяет пообщаться инициаторам проектов, потенциальным инвесторам, представителям региональной власти. Подобные мероприятия помогают снимать административные барьеры, обратить внимание профильных министерств и муниципалитетов на отдельные вопросы поддержки проекта, требующие именно их компетенций, – уточнил генеральный директор Корпорации развития Иркутской области Александр Лаутин.