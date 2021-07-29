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Биткоин пытается протестировать уровень $40 000

На криптовалютные рынки вернулись позитивные настроения, отмечает Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker:

– Пара BTC/USD по итогам среды по данным биржи CEX.IO удерживалась вблизи отметки $40 000. С технической точки зрения, пробитие этого уровня вверх может спровоцировать бычью тенденцию с первой целью на отметке $55 000. Тем не менее, фундаментальных факторов для такого пока явно недостаточно. Пара ETH/USD на общем позитиве прибавила чуть больше 2% и удерживалась на уровне $2 283. Несмотря на общий позитив на рынке цифровых активов, стоит дождаться окончания текущей недели. Если недельная и месячная цена по биткоину закроется выше $40 000 вполне вероятно, что в августе будет
преобладать восходящая тенденция.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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