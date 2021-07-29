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Новый Байкальский тоннель открыт на БАМе

Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю, который пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта Российской Федерации – Иркутскую область и Республику Бурятию, сообщили SIA.RU в администрации области.

Строительство тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба, который реализуется в соответствии с поручениями Президента и Правительства России.

Новый Байкальский тоннель – самое грандиозное сооружение этой программы и одно из крупнейших искусственных сооружений в России.

Западный портал тоннеля расположен восточнее станции Дельбичинда в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Восточный – в Республике Бурятия, рядом со станцией Дабан, в 52 км от Северобайкальска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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