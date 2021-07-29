Меры по борьбе с пожарами усилили в Катангском районе

Сейчас в районе действует 22 лесных пожара. Их общая площадь составляет порядка 42 тыс. га. Об этом SIA.RU сообщил министр лесного комплекса Владимир Читоркин.

На всей территории района установилась сухая и ветреная погода с аномально высокой температурой. Поэтому для района установлен чрезвычайный V класс пожарной опасности. Для борьбы с огнем будут привлечены дополнительно 60 человек парашютно-десантной пожарной службы.

Владимир Читоркин проинформировал главу района о принимаемых мерах по локализации и ликвидации лесных пожаров, а также обратил внимание, на необходимость руководству района усилить разъяснительную работу с населением по противопожарной безопасности. Сергей Чонский отметил, что в этом году со стороны областного Правительства принимаются беспрецедентные меры по тушению лесных пожаров на территории Катангского района.

– Вчера мы обсуждали на нашем оперативном штабе, что, пожалуй, впервые за 12 лет у нас в Ербогачене базируется вертолет, который тушит пожары. Конечно, сейчас мы первые в области по числу лесных пожаров, но для борьбы с ними брошены большие силы, – подчеркнул мэр района.