Новости

Меры по борьбе с пожарами усилили в Катангском районе

Сейчас в районе действует 22 лесных пожара. Их общая площадь составляет порядка 42 тыс. га. Об этом SIA.RU сообщил министр лесного комплекса Владимир Читоркин.

На всей территории района установилась сухая и ветреная погода с аномально высокой температурой. Поэтому для района установлен чрезвычайный V класс пожарной опасности. Для борьбы с огнем будут привлечены дополнительно 60 человек парашютно-десантной пожарной службы.

Владимир Читоркин проинформировал главу района о принимаемых мерах по локализации и ликвидации лесных пожаров, а также обратил внимание, на необходимость руководству района усилить разъяснительную работу с населением по противопожарной безопасности. Сергей Чонский отметил, что в этом году со стороны областного Правительства принимаются беспрецедентные меры по тушению лесных пожаров на территории Катангского района.

– Вчера мы обсуждали на нашем оперативном штабе, что, пожалуй, впервые за 12 лет у нас в Ербогачене базируется вертолет, который тушит пожары. Конечно, сейчас мы первые в области по числу лесных пожаров, но для борьбы с ними брошены большие силы, – подчеркнул мэр района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании