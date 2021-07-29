Кобзев попросил у Мишустина 525 млн рублей на оборудование для новой больницы во Втором Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочего визита в Приангарье председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина попросил представителя федеральной власти выделить 525 млн рублей на оборудование для новой детской поликлиники и женской консультации ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО» во Втором Иркутске, сообщается на сайте регправительства.

«Безусловно, строительство нового медицинского комплекса во Втором Иркутске крайне необходимо, горожане очень ждут этого социально значимого объекта, за последние несколько десятилетий это первый такой масштабный центр на этой территории. Средства на приобретение оборудования заложены в бюджете области на следующий год. Мы просим Вас оказать финансовую поддержку и выделить 525 млн рублей. И берём на себя обязательства открыть новый медицинский комплекс до 1 февраля 2022 года», – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Мишустин пообещал выполнить просьбу главы региона в ближайшее время. Деньги выделят из резервного фонда страны.