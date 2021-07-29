Новости

На владельца питомника К-9 в Иркутске завели уголовное дело за покушение на мошенничество

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении владельца питомника К-9 за покушение на мошенничество при выполнении услуг по отлову собак, сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области. Фигуранта уголовного дела называет ИА «ИрСити» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Установлено, что индивидуальный предприниматель заключил с администрацией областного центра муниципальный контракт. По условиям договора, бизнесмен должен был получить деньги от властей за услуги по отлову собак. «Оказалось, мужчина предоставил в городскую администрацию заведомо подложные документы о якобы выполненной работе по оказанию бесхозяйным животным ветеринарной помощи, по их маркированию и вакцинации», – говорится в сообщении. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Дело возбуждено по статье «Покушение на мошенничество», санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы. Расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании