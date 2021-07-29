На владельца питомника К-9 в Иркутске завели уголовное дело за покушение на мошенничество

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении владельца питомника К-9 за покушение на мошенничество при выполнении услуг по отлову собак, сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области. Фигуранта уголовного дела называет ИА «ИрСити» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Установлено, что индивидуальный предприниматель заключил с администрацией областного центра муниципальный контракт. По условиям договора, бизнесмен должен был получить деньги от властей за услуги по отлову собак. «Оказалось, мужчина предоставил в городскую администрацию заведомо подложные документы о якобы выполненной работе по оказанию бесхозяйным животным ветеринарной помощи, по их маркированию и вакцинации», – говорится в сообщении. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Дело возбуждено по статье «Покушение на мошенничество», санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы. Расследование продолжается.