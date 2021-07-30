Аналитики назвали пять причин для роста инфляции во втором полугодии

Восстановление экономики в первом полугодии 2021 года привело к быстрой нормализации рынка труда – на конец июня безработица снизилась до 4,8%, тогда как рост реальных зарплат за пять месяцев составил целых 3,0% г/г. Аналитики Альфа-Банка назвали пять причин, почему рост инфляции во втором полугодии сохранится.

1. Оборот розничной торговли вырос на 10,9%

Оборот розничной торговли за июнь вырос на 10,9% г/г и почти полностью совпал с ожиданиями рынка. Хотя восстановление экономики все еще продолжается, период впечатляющего двузначного роста оборота розничной торговли, который наблюдался во втором квартале 2021, завершен.

– За июль мы ожидаем, что его рост составит порядка 5,0% г/г, и мы подтверждаем наш прогноз роста этого показателя на 8,0% г/г по итогам 2021 г., – отмечают эксперты.

2. Реальные зарплаты выросли на 3,0%

В результате восстановления экономической активности уровень безработицы быстро снизился во вторм квартале 2021 – с 5,4% в марте до 4,8% в июне, приближаясь к уровню 4,7%, зафиксированному до пандемии.

– Больше мы не ожидаем слишком быстрого снижения этого показателя, а рынок труда будет в большей степени подстраиваться под динамику экономических индикаторов через рост зарплат, – подчеркивают эксперты. – Рост реальных зарплат на 3,0% г/г за пят месяцев уже является сильным результатом, в том числе рост на 3,3% г/г в июне. Сильная динамика этого показателя позитивно повлияла на статистику по реальным располагаемым доходам населения: за первое полугодие они выросли на 1,7% г/г, в том числе на 6,8% г/г за второй квартал 2021 года на фоне эффекта низкой базы.

3. Рост розничных кредитов подскочил на 23,8%

Улучшение ситуации на рынке труда улучшило финансовое положение российских домохозяйств и

создало больше возможностей для использования кредитного плеча, особенно в свете того, что ЦБ сохраняет жесткую

риторику, и процентные ставки продолжают повышаться.

– В июне рост розничных кредитов подскочил до 2,5% м/м после роста на 2,2% м/м в марте-мае; в итоге в годовом выражении рост рынка составил 23,8% г/г в июне. Российский банковский сектор продемонстрировал особенно быстрое ускорение роста неипотечного сегмента – с 11% г/г в марте до 20% г/г в июне. Рост кредитования также наблюдался в корпоративном сегменте, где рублевые кредиты выросли на 16,5% г/г в июне. В то же время рынок розничных депозитов показал слабую динамику: весь рынок вырос всего на 3,4% г/г в июне.

4. Промпроизводство продемонстрировало быстрый рост на 10,4%

Российская промышленность показала сильный рост на 10,4% г/г в июне, что привело к росту промпроизводства на 4,4% г/г за первое полугодие.

– Недавнее решение OPEC+ начать наращивать добычу с августа создает позитивные ожидания на ближайшие месяцы: мы ожидаем, что промпроизводство за июль вырастет на 10% г/г, несмотря на негативный календарный фактор (всего 22 рабочих дня

против 23 в июле 2020 г.). В то же время ожидаемое восстановление добычи может оказать некоторый инфляционный

эффект, усилив давление на рынок труда и стимулируя более сильный спрос в обрабатывающем секторе.

5. Не стоит ожидать снижения расходов федерального бюджета накануне выборов

Инфляция не вселяет оптимизма. Сочетание низкой безработицы, более быстрого в сравнении с ожиданиями роста реальных зарплат и сильного спроса на кредиты, судя по всему, будет способствовать сохранению инфляционных рисков.

– Мировая конъюнктура – то есть рост расходов на грузоперевозки и продолжающийся рост цен на некоторые сельхозпродукты, в

том числе на пальмовое масло или кофе – также указывают на негативные ожидания по инфляции. Неудивительно, что инфляционные ожидания россиян подскочили до 13,4% в июле, достигнув самого высокого уровня с осени 2016 г. Дезинфляционным фактором, судя по всему, является только снижение расходов федерального бюджета на 7% г/г в июне: однако мы не уверены, что подобное снижение устойчиво накануне парламентских выборов, – подчеркивают аналитики Альфа-Банка.