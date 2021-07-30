Названа предполагаемая причина пожара в 40 тысяч квадратов в Братском районе

ГУ МЧС России по Иркутской области назвало предполагаемую причину пожара, площадь которого составила 40 квадратных метров, в Братском районе.

«Установлена предварительная причина возгорания в Братском районе. На месте пожара найдены четыре независимых очага, все они были обложены резиновыми изделиями, в основном покрышками. Один из которых не успел разгореться и был потушен добровольными пожарными. Занесение открытого источника зажигания послужило быстрому развитию пожара. Дознаватели МЧС России не исключают поджог. Проводится проверка», – говорится в сообщении.

Напомним, 29 июля на берегу Братского водохранилища было зафиксировано возгорание – загорелись штабели леса. Из-за порывов ветра существовала угроза перехода огня на населенный пункт, где проживают 658 человек. В 3 километрах от поселка Харанжино пожар удалось локализовать.