Банк «Открытие» запустил онлайн-сервис заказа премиальных карт

Клиентам «Открытия» стало ещё удобнее получить статус «Премиум». На сайте банка теперь доступна услуга заказа премиальных карт с доставкой по выбранному адресу, сообщили SIA.RU в банке.

Для этого достаточно заполнить онлайн-заявку на open.ru/premium, выбрав удобный офис обслуживания и адрес доставки карты. Сотрудник премиальной линии контакт-центра перезвонит по указанному в заявке номеру и расскажет обо всех привилегиях статуса «Премиум», а также назначит персонального менеджера – личного консультанта, который поможет клиенту получить премиальный статус и всегда будет с ним на связи для поддержки по любым финансовым вопросам.

Карту доставит официальный представитель банка, который поможет ее актировать и проконсультирует по условиям обслуживания.

После подключения статуса «Премиум» клиенты «Открытия» получают:

до 5 бесплатных дебетовых или кредитных карт премиальной категории;

повышенный кешбэк до 3% на все покупки;

до 12 визитов в год в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key;

до 8 AirBack в год (100% кешбэк за услуги ресторанов, аэропортов и авиакомпаний, трансферы);

бесплатное страхование в путешествиях для всей семьи до 163 000 €;

до +1,7% годовых премиальную надбавку по вкладам и накопительным счетам;

профессиональное управление инвестициями экспертами банка;

до 30% скидки на страхование, включая КАСКО;

консьерж-сервис, бесплатные юридические консультации и ряд других преимуществ.

С полным перечнем привилегий и условиями премиального обслуживания можно ознакомиться на open.ru/premium.