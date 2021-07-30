Главе Маркова Шумихиной суд вынес приговор за мошенничество в особо крупном размере

Свердловский районный суд Иркутска приговорил главу поселка Маркова Галину Шумихину к 3 годам лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере.

Кроме того, женщине назначены 3 года испытательного срока и штраф в 400 тысяч рублей. Она лишена права занимать должности в органах местного самоуправление на срок в 2 года.

Напомним, женщину обвинили в мошенничестве еще в 2019 года. По версии следствия, Шумихина присвоила себе земельный участок в поселке Маркова, который стоит более 300 тысяч рублей и является госсобственностью.