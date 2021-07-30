Директор разрушающейся школы в Луговском попросила Кобзева построить новое здание

Гульсарья Сафонова, директор разрушающейся школы в поселке Луговский Мамско-Чуйского района Иркутской области записала видеообращение, в котором попросила губернатора региона Игорю Кобзева построить новое здание. Запись опубликована на странице Елены Глушаковой в Facebook.

«Школа на сегодняшний день в плачевном состоянии. В предаварийном, можно сказать: отопительная система забита и требует капремонта, освещение – слабое, что [негативно] влияет на здоровье детей. В зимнее время температура в классах составляет 15 градусов, в некоторых помещениях – 8 градусов. Добиваться нормы приходится с помощью электрооборудования. Проводка – также старая, что может привести к возгоранию», – рассказала глава учебного заведения.

Она пояснила, что школа площадью 1975 квадратных метров была построена в 1959 году, за 62 года в ней ни разу не делали ремонт. В 2016 году к школе присоединили детский сад. Здание рассчитано на 400 учеников, но из-за оттока населения из поселка в ней на сегодняшний день обучаются лишь 29 детей.

«Считаю, что делать капремонт такого огромного здания сегодня – неперспективно, потому прошу выделить деньги и принять все необходимые меры, чтобы на нашей красивой территории Мамско-Чуйского района в поселке Луговском построить новую малокомплектную школу-сад», – отметила Гульсарья Сафонова.