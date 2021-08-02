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Еще 33 офиса банка Восточный по всей России становятся отделениями Совкомбанка

Теперь на данных офисах можно увидеть вывеску «Совкомбанк».

В данных офисах для клиентов банка Восточный доступны все привычные операции.

Со 2 августа офисы, расположенные по адресам:

  • г. Артем, ул. Фрунзе, д. 61
  • г. Бийск, ул. Васильева, д. 71
  • р.п. Ванино, Приморский бульвар, д. 6
  • г. Вилюйск, ул. Мира, д. 20
  • г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 17
  • пос. Переяславка, ул. Ленина, д. 39
  • г. Соликамск, ул. Матросова, д. 63
  • г. Сургут, просп. Ленина, д. 56
  • г. Холмск, ул. Советская, д. 86
  • г. Чита, микрорайон 5, д. 33, пом. 1
  • г. Шебекино, ул. Ленина, д. 14, лит. Б

 

С 3 августа офисы, расположенные по адресам:

  • г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 5/10
  • г. Зима, ул. Садовая, д. 26/1
  • г. Калининград, ул. Батальная, д. 39/45
  • пгт. Лучегорск, микрорайон 4, д. 25
  • г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д. 63
  • г. Москва, ул. Первомайская, д. 77
  • г. Норильск, Ленинский проспект, д. 27, пом. 5
  • г. Шелехов, микрорайон 4, д. 12, пом. 1

 

С 4 августа офисы, расположенные по адресам:

  • г. Березники, ул. Юбилейная, д. 62
  • г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 31Б
  • г. Новосибирск, ул. Станиславского, д. 15
  • г. Томск, просп. Ленина, д. 87
  • г. Чита, ул. Ленина, д. 52
  • г. Якутск, ул. Можайского, д. 19, кв. 51

С 5 августа офисы, расположенные по адресам:

  • г. Владимир, ул. Мира, д. 41
  • г. Тайшет, ул. Гагарина, д.125А, пом. 83Н
  • г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 51, пом. 5

С 6 августа офисы, расположенные по адресам:

  • г. Балашиха, ул. Советская, д.2/9, пом. 14Н
  • г. Владивосток, ул. Новоивановская, д. 3
  • г. Чита, просп. Советов, д. 5, пом. 2
  • г. Юрга, ул. Московская, д.35, пом.33
  • г. Якутск, ул. Ойунского, д. 11

/ Сибирское Информационное Агентство /
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