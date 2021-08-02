Еще 33 офиса банка Восточный по всей России становятся отделениями Совкомбанка

Теперь на данных офисах можно увидеть вывеску «Совкомбанк».
В данных офисах для клиентов банка Восточный доступны все привычные операции.
Со 2 августа офисы, расположенные по адресам:
- г. Артем, ул. Фрунзе, д. 61
- г. Бийск, ул. Васильева, д. 71
- р.п. Ванино, Приморский бульвар, д. 6
- г. Вилюйск, ул. Мира, д. 20
- г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 17
- пос. Переяславка, ул. Ленина, д. 39
- г. Соликамск, ул. Матросова, д. 63
- г. Сургут, просп. Ленина, д. 56
- г. Холмск, ул. Советская, д. 86
- г. Чита, микрорайон 5, д. 33, пом. 1
- г. Шебекино, ул. Ленина, д. 14, лит. Б
С 3 августа офисы, расположенные по адресам:
- г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 5/10
- г. Зима, ул. Садовая, д. 26/1
- г. Калининград, ул. Батальная, д. 39/45
- пгт. Лучегорск, микрорайон 4, д. 25
- г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д. 63
- г. Москва, ул. Первомайская, д. 77
- г. Норильск, Ленинский проспект, д. 27, пом. 5
- г. Шелехов, микрорайон 4, д. 12, пом. 1
С 4 августа офисы, расположенные по адресам:
- г. Березники, ул. Юбилейная, д. 62
- г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 31Б
- г. Новосибирск, ул. Станиславского, д. 15
- г. Томск, просп. Ленина, д. 87
- г. Чита, ул. Ленина, д. 52
- г. Якутск, ул. Можайского, д. 19, кв. 51
С 5 августа офисы, расположенные по адресам:
- г. Владимир, ул. Мира, д. 41
- г. Тайшет, ул. Гагарина, д.125А, пом. 83Н
- г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 51, пом. 5
С 6 августа офисы, расположенные по адресам:
- г. Балашиха, ул. Советская, д.2/9, пом. 14Н
- г. Владивосток, ул. Новоивановская, д. 3
- г. Чита, просп. Советов, д. 5, пом. 2
- г. Юрга, ул. Московская, д.35, пом.33
- г. Якутск, ул. Ойунского, д. 11