Еще 33 офиса банка Восточный по всей России становятся отделениями Совкомбанка

Теперь на данных офисах можно увидеть вывеску «Совкомбанк».

В данных офисах для клиентов банка Восточный доступны все привычные операции.

Со 2 августа офисы, расположенные по адресам:

г. Артем, ул. Фрунзе, д. 61

г. Бийск, ул. Васильева, д. 71

р.п. Ванино, Приморский бульвар, д. 6

г. Вилюйск, ул. Мира, д. 20

г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 17

пос. Переяславка, ул. Ленина, д. 39

г. Соликамск, ул. Матросова, д. 63

г. Сургут, просп. Ленина, д. 56

г. Холмск, ул. Советская, д. 86

г. Чита, микрорайон 5, д. 33, пом. 1

г. Шебекино, ул. Ленина, д. 14, лит. Б

С 3 августа офисы, расположенные по адресам:

г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 5/10

г. Зима, ул. Садовая, д. 26/1

г. Калининград, ул. Батальная, д. 39/45

пгт. Лучегорск, микрорайон 4, д. 25

г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д. 63

г. Москва, ул. Первомайская, д. 77

г. Норильск, Ленинский проспект, д. 27, пом. 5

г. Шелехов, микрорайон 4, д. 12, пом. 1

С 4 августа офисы, расположенные по адресам:

г. Березники, ул. Юбилейная, д. 62

г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 31Б

г. Новосибирск, ул. Станиславского, д. 15

г. Томск, просп. Ленина, д. 87

г. Чита, ул. Ленина, д. 52

г. Якутск, ул. Можайского, д. 19, кв. 51

С 5 августа офисы, расположенные по адресам:

г. Владимир, ул. Мира, д. 41

г. Тайшет, ул. Гагарина, д.125А, пом. 83Н

г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 51, пом. 5

С 6 августа офисы, расположенные по адресам: