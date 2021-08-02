Фестиваль шопинга с картами Visa Дальневосточного банка – скидки до 40 %

Шопинг-фестиваль вместе с платежной системой Visa и Дальневосточным банком продолжается: расплачивайтесь банковскими картами Visa в магазинах партнеров и получайте скидки до 40 %! Специальные предложения подготовили интернет- магазин косметики и парфюмерии «Иль де Боте» и Sephora, интернет-магазин одежды и обуви Lamoda, интернет-магазин цифровой и бытовой техники DNS, оператор почтовой сети «Почта России» и многие другие.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо:

Зайти на сайт www.visa.com.ru/shopping. Выбрать интересные вам предложения и ознакомиться с условием их получения. Перейти на сайт партнера и оплатить покупку картой Visa Дальневосточного банка.

С полным списком актуальных предложений, условиями и сроками их предоставления можно ознакомиться на сайте www.visa.com.ru/shopping и на сайтах партнеров.

Сроки проведения акции: с 01 августа 2021 г. по 30 сентября 2021 г. включительно. Организатор акции: ООО «Прогрешен» (ОГРН 1087746798370). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, специальных предложениях акции, их количестве, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.visa.com.ru/shopping. Корпорация «Виза Интернешнл Сервис Ассосиэйшн » ( Visa International Service Association) ( США).