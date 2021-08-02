В Екатеринбурге построили ТРЦ с уникальным алюминиевым куполом

В Екатеринбурге открылся ТРЦ «Веер Молл», который благодаря своему фасаду в форме веера и огромному светопрозрачному куполу затейливой формы уже стал городской достопримечательностью, сообщает «Вестник Алюминиевой Ассоциации».

Лишь немногие екатеринбуржцы и гости столицы Урала знают, насколько здание уникально с архитектурной точки зрения: алюминиевая оболочка купола общей площадью 16 тыс. кв. метров одна из крупнейших в мире.

Открытия «Веера» (VEER mall) в городе ждали давно. Дело в том, что здесь, в северной части Екатеринбурга, раньше не было крупных современных торговых комплексов формата «молл». Достроить и запустить «Веер» в декабре прошлого года помешала

пандемия. Зато теперь в орбиту «Веера» вошли не только Орджоникидзевский район, где на перекрестке улицы Шефская и проспекта Космонавтов расположен ТРЦ, но и близлежащие города-спутники Верхняя Пышма, Среднеуральск и Березовский, а это в

общей сложности около полумиллиона потенциальных посетителей. Владельцы молла предполагают, что в будние дни комплекс будет принимать до 30 тысяч человек.