20% россиян пользуются кнопочными телефонами

Доля подобных устройств сокращается, но темпами ниже прогнозов на фоне всеобщей цифровизации, сообщает РБК.

Доля абонентов «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), которые пользуются кнопочными телефонами, составляет 23%, говорится в исследовании «Билайн.Аналитика». За последние три года этот показатель снизился на 10 процентных пунктов (п.п.). Больше всего подобных телефонов – 37% от общего количества – у людей старше 65 лет. А, например, на людей в возрасте до 25 лет приходится менее 15% от общего числа кнопочных телефонов.

Число пользователей кнопочных телефонов зависит от региона. Так, меньше всего подобных устройств в Москве – примерно 20% от общего числа девайсов. В Санкт-Петербурге, Владивостоке, Краснодаре и Мурманске их количество достигает 25%, говорится в исследовании. В топ-5 кнопочных телефонов в сети «Билайн» вошли устройства iTel и Nokia.

По итогам 2020 года на «ВымпелКом» приходилось 20% российских абонентов сотовой связи, еще 31% обслуживала МТС, 28% – «МегаФон», 20% – «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2), следует из данных AC&M Consulting.