Иркутская область заняла 40 место по развитию ипотеки

Согласно рейтингу РИА Новости, средний размер займа составил 2,47 млн рублей.

Бурятия оказалась на 60-м (2,52 млн рублей), а Красноярская область на 16-м месте (2,47 млн рублей).

Как отмечают эксперты, ипотечное кредитование стало одной из сфер экономики, получивших дополнительный импульс развития от фактора пандемии, в 2020 году были зафиксированы рекорды как по количеству кредитов, так и по суммарному их объему.

Последнюю строчку в рейтинге заняла Ингушетия с показателем 5,3 ипотечного кредита на 1000 человек экономически активного населения. На втором месте с конца – Дагестан с показателем 6,2, на третьем – Крым (8,8).

«Согласно цифрам, особенно слабо ипотека развита в Республиках Ингушетия и Дагестан, что по всей видимости связано как со слабым желанием населения ее брать (в частности из-за значительной доли частного сектора), так и с более слабым общим развитием банковских услуг. В целом похожая ситуация сложилась во многих других национальных республиках», – говорится в исследовании.

При этом, отмечают эксперты, замыкающие рейтинг регионы показали очень большой прирост ипотеки – так, в Ингушетии и Чечне количество кредитов в первые пять месяцев текущего года было более чем в пять раз больше результата 2020 года. Четвертое и пятое места с конца заняли Кабардино-Балкария (10,8) и Севастополь (11,4).