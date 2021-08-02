Детский технопарк «Кванториум Сибирь» откроют в Усолье-Сибирском

Это будет первый детский технопарк в городе, рассказали SIA.RU в администрации области.

«Кванториум Сибирь» – инновационная образовательная площадка для детей, созданная по новой модели дополнительного образования в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В здании завершены ремонтные работы, идет сборка мебели и установка высокотехнологичного оборудования. Уже открыта запись на приоритетные направления для школьников от 10 до 17 лет по квантумам:

Биоквантум ,

Геоквантум ,

ITквантум ,

Энердживантум ,

Наноквантум ,

Хайтек- квантум ,

Автоквантум .

Обучение – бесплатное.

– Детский технопарк «Кванториум Сибирь» – это новый российский формат дополнительного образования детей в сфере инженерных наук, основанный на проектной командной деятельности. Это пространство интеллектуальной смелости, среда для формирования у детей изобретательского и критического мышления, ориентированного на результат, – сказал министр образования Иркутской области Максим Парфёнов.