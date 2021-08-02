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Детский технопарк «Кванториум Сибирь» откроют в Усолье-Сибирском

Это будет первый детский технопарк в городе, рассказали SIA.RU в администрации области. 

«Кванториум Сибирь» – инновационная образовательная площадка для детей, созданная по новой модели дополнительного образования в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

В здании завершены ремонтные работы, идет сборка мебели и установка высокотехнологичного оборудования. Уже открыта запись на приоритетные направления для школьников от 10 до 17 лет по квантумам

  • Биоквантум
  • Геоквантум
  • ITквантум
  • Энердживантум
  • Наноквантум,
  • Хайтек-квантум
  • Автоквантум.

Обучение – бесплатное.   

– Детский технопарк «Кванториум Сибирь» – это новый российский формат дополнительного образования детей в сфере инженерных наук, основанный на проектной командной деятельности. Это пространство интеллектуальной смелости, среда для формирования у детей изобретательского и критического мышления, ориентированного на результат, – сказал министр образования Иркутской области Максим Парфёнов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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