Реактор полимеризации установили на Иркутском заводе полимеров

«Иркутский завод полимеров» (ИЗП, проект ООО «Иркутская нефтяная компания») установило самую тяжелую единицу оборудования – реактор полимеризации. Вес агрегата составляет 538 тонн, высота – 44,5 метра, диаметр – 9,6 метра, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

На Иркутском заводе полимеров в Усть-Куте перевезли реактор полимеризации с площадки временного хранения в зону монтажа, где с помощью двух гусеничных кранов подняли в вертикальное положение и установили на фундамент. Полный цикл работ занял около 8 часов. В настоящее время на строительной площадке смонтировано 33 единицы оборудования из 44.

Специалисты рассчитали нагрузку от основного крана при подъеме реактора и скорректировали его положение для снижения давления на соседние фундаменты металлоконструкций.

Монтажные работы на площадке Иркутского завода полимеров продолжаются: в сентябре запланирована сложная технологическая установка продувочного бункера продукта в специальный металлический каркас. Специалисты поднимут оборудование весом в 500 тонн на высоту 60 метров.

Доставка оборудования из порта Южной Кореи в Усть-Кут завершилась в сентябре 2020 года. Общий вес груза составил 4 500 тонн. Монтаж оборудования на объекте планируется завершить осенью текущего года.

Строительство завода полимеров осуществляется Иркутской нефтяной компанией в Усть-Куте в рамках создания газохимического кластера, включающего объекты по добыче, подготовке, транспорту и переработке газа. Иркутский завод полимеров – первый в Восточной̆ Сибири завод полимеров из этана, обеспеченный собственным сырьем. Производственная мощность – 650 тыс. тонн товарной продукции в год. Полимеры используются в автомобиле- и самолетостроении, космической отрасли, медицине, легкой промышленности. Иркутский завод полимеров будет аналогичен самым современным заводам в мире. Будет создано 1 500 новых рабочих мест.