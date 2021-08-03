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Проект школы на улице Багратиона в Иркутске изменят из-за подъема грунтовых вод

В связи с подъемом грунтовых вод в Иркутске в проектно-сметную документацию школы на 1275 мест на улице Багратиона решили внести изменения. По словам мэра Руслана Болотова, это не повлияет на график выполнения работ.

– Последнее исследование грунта проводилось в ходе разработки проектно-сметной документации и прохождения экспертиз в 2018 году. Из-за сегодняшней обстановки, связанной с увеличением сброса воды на Ангаре и подъемом грунтовых вод, возникла необходимость пересмотреть технологический процесс обустройства фундамента. До 20 августа подрядная организация выполнит забивку пробных свай и проведет их испытание. После этого будет принято окончательное решение по способу возведения фундамента здания, – пояснил заммэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Евгений Харитонов

Кроме того, мэр города предложил учесть в проекте дополнительные парковочные места.

Напомним, что новая школа будет состоять из восьми трехэтажных блоков. В здании предусмотрены учебные кабинеты для размещения в одну смену 51 класса, специализированные кабинеты учебного и производственного обучения, универсальный спортивный и зрительный залы, актовый зал-форум, бассейн, библиотека, читальный зал, дополнительные помещения для факультативных занятий, группа продленного дня, медицинский блок, столовая с пищеблоком на полном цикле приготовления пищи. Срок сдачи объекта – конец 2022 года.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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