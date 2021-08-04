Дальневосточный банк и Золотая Корона дарят 4 000 рублей за денежные переводы

Дальневосточный банк и система «Золотая Корона» представили совместную Акцию, в рамках которой клиенты банка могут выиграть 4 000 рублей за совершение денежного перевода. Чтобы принять участие в Акции, нужно с 1 августа по 30 сентября 2021 года в любом из офисов Дальневосточного банка отправить перевод «Золотая Корона» на сумму от 15 000 рублей*. Всего участников будет ждать 24 приза по 4 000 рублей. Акция проводится в два этапа, поэтому 12 из них получат победители за участие в первом этапе в августе 2021 года, а еще 12 – за участие во втором этапе в сентябре 2021 года. Победители будут проинформированы о выигрыше смс- сообщением на номер телефона отправителя, указанный в заявлении на совершение операции. Условия Акции действуют для клиентов, впервые отправляющих перевод «Золотая Корона»* с 1 мая 2021 года в Дальневосточном банке. Отправляйте денежные переводы «Золотой Короной» и получите возможность выиграть приз!

*В Акции учитываются переводы, совершенные клиентом в офисах АО «Дальневосточный банк» в рамках Платежного сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» Платежной системы «Золотая Корона». Услуга предоставляется АО «Дальневосточный банк», Универсальная лицензия ЦБ РФ № 843 от 16.10.2020 г. Оператор платежной системы «Золотая Корона», Организатор Акции: РНКО «Платежный Центр» (ООО), рег. номер 0012 от 20.12.2012 г., лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г. Срок проведения Акции: с 1 августа 2021 года по 12 декабря 2021 г. Срок осуществления переводов: с 1 августа 2021 года по 30 сентября 2021 года. Информация об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения – на сайте и www.koronapay.com.