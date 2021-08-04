«Рефинансирование счета» стоило бывшей ангарчанке почти трех миллионов рублей

У жительницы Якутии, приехавшей в Ангарск на свадьбу к сыну, похитили почти три миллиона рублей. Пообщавшись с телефонными мошенниками, она оформила кредит и перевела заемные средства злоумышленникам.

Как установили полицейские, несколько дней назад 44-летней женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и спросил, подавала ли она заявки на смену номера, к которому привязаны ее банковские счета, а также на их рефинансирование. Получив отрицательный ответ, незнакомец заявил, что служба безопасности банка подозревает одного из сотрудников кредитной организации в совершении неправомерных действий от имени потерпевшей. Введя женщину в заблуждение, аферист предложил ей поучаствовать в разоблачении выдуманного мошенника, для чего потребовалось оформить в банке кредит, а наличные перевести на «безопасный счет».

Для большей убедительности вскоре женщине позвонил еще один мужчина, и, представившись сотрудником московского «следственного отдела», сообщил, что в данный момент у них проходит совместная с финансовой организацией спецоперация, а собеседнице необходимо выполнять все телефонные указания «сотрудника банка». При этом в виду «секретности» запретил сообщать детали денежных переводов работникам ангарского отделения банка, родным, близким и коллегам.

Доверившись незнакомцам, жительница Якутии оформила на свое имя кредит, и, сняв наличные, отправилась к банковскому терминалу, где под диктовку мошенников перечислила на разные счета 2 миллиона 974 тысячи рублей. О том, что попалась на уловки мошенников, женщина поняла, когда вернулась домой.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье 159 уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество».