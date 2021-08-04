В центре Иркутска отключили электричество из-за пожара на трансформаторной подстанции

Сегодня, 4 августа, в половине восьмого утра загорелись трансформаторные подстанции в Иркутске на улице Топкинской и на улице Марии Цукановой. К месту пожара выехали пожарные расчёты и бригады электросетевой компании.

– В 08.59 пожар на трансформаторах был ликвидирован. Пострадавших нет, – сообщает пресс-служба МЧС.

В результате происшествия произошло аварийное отключение электроэнергии в Правобережном районе областного центра. В настоящее время электроснабжение большей части потребителей восстановлено.