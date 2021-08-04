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397 жителей Иркутской области заболели COVID-19

Из них 11 вахтовиков. По данным регионального оперштаба, общее число больных на 4 августа составляет 87,4 тысяч человек

За последние сутки выздоровели 297 человек, скончались от инфекции – 27.

В больницах находится 4 520 человек (-236), на амбулаторном лечении – 9 594 (+309). Таким образом, по официальным данным в регионе COVID-19 болеет более 14,1 тысяч человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России пока достаточно напряженная, но наметилась тенденция к стабилизации эпидемического процесса.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Коронавирусом заразились 130 жителей Иркутска
Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной
397 жителей Иркутской области заболели COVID-19
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