Коронавирусом заразились 130 жителей Иркутска

На 3 августа общее число больных в столице Приангарья составляет 30 833. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в Иркутской области.
Из 399 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 130 (всего 30 833),
- в Братске – 39 (всего 4 875),
- в Иркутском районе – 34 (всего 6 006),
- в Усть-Кутском районе – 23 (всего 3 427),
- в Ангарске – 18 (всего 8 550).
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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 30 883,
- Ангарск – 8 550,
- Иркутский район – 6 066,
- Усть-Илимск – 5 541,
- Братск – 4 875.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России пока достаточно напряженная, но наметилась тенденция к стабилизации эпидемического процесса.