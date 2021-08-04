Коронавирусом заразились 130 жителей Иркутска

На 3 августа общее число больных в столице Приангарья составляет 30 833. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в Иркутской области.

Из 399 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 130 (всего 30 833),

в Братске – 39 (всего 4 875),

в Иркутском районе – 34 (всего 6 006),

в Усть-Кутском районе – 23 (всего 3 427),

в Ангарске – 18 (всего 8 550).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 30 883,

Ангарск – 8 550,

Иркутский район – 6 066,

Усть-Илимск – 5 541,

Братск – 4 875.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России пока достаточно напряженная, но наметилась тенденция к стабилизации эпидемического процесса.