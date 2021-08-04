Первый агрофорум «Байкальский фермер» состоялся в Боханском районе

Он прошел на базе крестьянско-фермерского хозяйства Вячеслава Лизина, рассказали SIA.RU в администрации области.

Планируется, что агрофорум «Байкальский фермер» станет традиционным. Это востребованная деловая площадка для сельхозтоваропроизводителей по обмену опытом.

В ходе работы агрофорума с презентациями выступили представители филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области, Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства и Тулунской селекционной станции. Также перед аграриями выступили с докладами представители компаний «Пёттингер», «Евросибагро», «Германский семенной альянс» и ООО «Торговый дом БАЙФЕР».

Во время агрофорума состоялась экскурсия на демонстрационные и производственные площадки, где участники осмотрели посевы зерновых и кормовых культур. Упор в хозяйстве, где имеется современный мукомольный комплекс, будет делаться на выращивание районированных сортов пшеницы. Учеными сегодня разрабатывается новый продовольственный сорт пшеницы с генотипом засухоустойчивости. Сорт будет назван «Буреть».