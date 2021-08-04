Научно-образовательный центр «Байкал» вошел в число победителей всероссийского отбора

Приоритетными направлениями НОЦ «Байкал» выбраны комплексная переработка древесины, переработка промышленных отходов, биофарма и медтехнологии, сообщили SIA.RU в администрации региона.

– Технологии, разрабатываемые в НОЦ, призваны уменьшить экологическую нагрузку на промышленно-развитые территории и должны обеспечить восполнение сырьевой базы для развития «зеленой» экономики без ущерба для окружающей среды, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, что в НОЦ «Байкал» вошли 47 участников, в том числе 18 образовательных и научных организаций. До 2024 года они планируют зарегистрировать не менее 170 патентов на изобретения для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, разработать 34 конкурентоспособные технологии для внедрения в реальный сектор экономики. К работе центра привлекут более 200 молодых научно-педагогических работников, ежегодно будет публиковаться свыше 800 научных статей.