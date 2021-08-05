Стартовал новый «Сезон подарков» по картам UnionPay Банка «Приморье»

Банк «Приморье» представляет акцию «Сезон подарков» по картам UnionPay, в рамках которой можно получить cash-back до 15% и денежные призы.

Чтобы принять участие, держателю карты UnionPay необходимо зарегистрироваться на сайте, совершать покупки на сумму от 1 000 рублей и загружать слип-чеки на сайт акции. В акции разыгрываются:

1. Cash-back каждую неделю (5% при сумме чеков за неделю до 3 000 руб, 10% при сумме чеков от 3 001 до 10 000 руб, 15% при сумме чеков от 10 001 руб, но не более 2000 за неделю),

2. Денежные призы за наибольший объем трат среди участников:

1 место – 50 000 руб

2 место – 30 000 руб

3 место – 10 000 руб

3. Главный денежный приз – 100 000 рублей. Разыгрывается среди участников, не получивших денежные призы.

4. Дополнительный cash-back 100 руб за репост акции в ВК.

Акция проходит в период с 26 июля – 15 августа 2021 года. Принять участие в ней могут граждане или резиденты РФ старше 18 лет. Подробные правила акции размещены на сайте акции unionpay.promo.