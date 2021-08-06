Шойгу предложил построить в Сибири города-миллионники и перенести столицу

В Сибири нужно построить три–пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Заявления главы министра приводит пресс-служба Минобороны.

– Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300–500 тысяч, лучше – до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, – сказал Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

При этом Сергей Шойгу сослался на планы, существовавшие в советское время незадолго до распада страны. «К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», — констатировал Министр обороны.

Шойгу и раньше выступал с идеей перенести столицу в Сибирь, сообщает РБК. Например, в 2012 году он предлагал таким образом бороться с перетоком населения в столичный регион. Владимир Путин в июне 2021 года на «прямой линии» говорил, что перенос правительства в Сибирь не решит проблем региона, но допускал, что часть федеральных ведомств и офисы крупных компаний можно перенести туда из Москвы.