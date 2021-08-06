Реалист Банк опубликовал финансовые результаты за первое полугодие 2021 года

Реалист Банк в первом полугодии 2021 года продемонстрировал рост по основным показателям своей деятельности. В частности, прибыль до налогообложения составила 182,3 млн рублей, что на 4% больше, чем за первое полугодие 2020 года.

Капитал банка также увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 4,059 млрд рублей.

Кроме того, активы банка увеличились на 8% до 18,3 млрд рублей, характеризуясь широкой диверсификацией и высоким качеством.

Кредитный портфель до вычета резервов вырос на 11%, достигнув 16,1 млрд рублей. Рост кредитного портфеля способствовал увеличению на 24% по сравнению с первым полугодием 2020 года чистых процентных доходов, которые составили 722 млн. рублей.