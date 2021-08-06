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Вылеты самолетов из Мирного в Иркутск отменили из-за лесных пожаров в Якутии

Авиарейсы из города Мирный в Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Якутск и Москву отменили из-за дыма от лесных пожаров в Якутии, который затянул местный аэропорт, сообщает РИА Новости в своем Telegram-аккаунте.

Также отменено прибытие самолетов из Багатая, Магадана и Якутска.

По данным «Авиалесохраны» на 5 августа в республике Саха (Якутия) огнем были охвачены 850,8 тысячи га леса, этот регион является лидером по площади пожаров в стране. На втором месте Иркутская область, где горят 97,6 тысячи га.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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