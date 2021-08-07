МЧС сообщило о задымлении 366 населенных пунктов в Иркутской области из-за лесных пожаров

ГУ МЧС России по региона сообщило, что в зону задымления от лесных пожаров попали 366 населенных пунктов в Иркутской области.

«По данным космического мониторинга, в результате движения воздушных масс через территорию Красноярского края дым от природных пожаров, действующих в республике Саха (Якутия), дошел до центральной части Иркутской области. Также в зоне задымления от лесных пожаров остаются северные районы нашего региона», – отмечает министерство.

В зоне задымления сейчас находятся 11 районов региона и 3 городских округа области. В Катангском районе в нее попали 10 населённых пунктов, в Усть-Илимском – 11, в Нижнеилимском – 17, в Нижнеудинском – 83, в Усть-Удинском – 24, в Заларинском – 71, в Братском – 18, в Зиминском – 37, в Чунском – 39, в Тайшетском – 16, в Нукутском – 36, задымлены также города Нижнеудинск, Тулун, Зима и Братск.

Замеры содержания вредных веществ в атмосфере ежедневно осуществляются ежедневно.