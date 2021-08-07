Министр природных ресурсов: Траты на борьбу пожарами нужно увеличить до 14 млрд рублей

Глава министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов попросил увеличить финансирование на борьбу с лесными пожарами в стране с 6 до 14 млрд рублей, сообщается на сайте минприроды.

«Мы посчитали всё: сколько нужно лётных часов, техники, людей. Сейчас лесных пожарных 3008, дополнительно нужно 1406. Авиачасов на авиамониторинг сейчас 25,9 тысяч. Нужно ещё 47 тысяч. А нынешние 927 тысяч километров наземного патрулирования необходимо увеличить в два раза. Цифры выверяли с региональными лесными министерствами. Мы обсчитали на 14 миллиардов. Сейчас сумму выверяем с Минфином; уточняем себестоимость работ в разных регионах, так как это будет влиять на конечную цифру. Но в любом случае, нынешних, фактически затраченных из субвенций 6 миллиардов на борьбу с лесными пожарами, недостаточно. И нам нужны дополнительно 8 миллиардов рублей, причём чтобы мы успели в бюджетный цикл. Потому что регионам нужно их «видеть» заранее, в начале года, чтобы спланироваться: вовремя найти и обучить лесных пожарных, вакцинировать их от клещевого энцефалита, законтрактовать авиацию. Потому что, когда лес уже горит, то деньгами его не потушить», – сообщил Александр Козлов.

Он также отметил, что министерство по поручению главы государства Владимира Путина разработало новую методику распределения федеральных средств. Она будет учитывать затраты регионов не по гектарам, а по потребностям, рассчитанным по нормативам. Пять нормативов – это расчет численности лесных органов, стоимость охраны и воспроизводства лесов, обеспеченность техникой. Новая методика уже внесена в правительство России и должна заработать с 1 января 2022 года.

Кроме того, министр акцентировал внимание и на возможных аномалиях. В качестве примера он привел ситуацию в Якутии, сложившуюся в текущем году, когда за полярным кругом стоит аномальная жара и засуха: в таких случаях министерство предлагает использовать механизм резервного фонда правительства России.