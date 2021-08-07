Кобзев предложил разместить в Усть-Илимске влетно-посадочную полосу для Авиалесохраны

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время во время совещания, посвященного борьбе с пожарами и паводками в регионах, предложил разместить в Усть-Илимске влетно-посадочную полосу для Авиалесохраны.

«Протяженность взлетно-посадочной полосы в городе Усть-Илимске превышает три километра. Мы готовы ввести ее в эксплуатацию в следующем году. Можно рассматривать аэродром для базирования Авиалесоохраны, это позволит полностью охватить всю северную территорию. Конечно, это позволит повысить оперативность реагирования при возникновении пожаров», – сказал Игорь Кобзев.

Правительство Иркутской области также поддерживает предложение вернуть обязанность арендаторов тушить природные пожары на арендуемых лесных участках, как это было до 1997 года, и прилегающей к ним территории – 5 километров от границы, кроме того, установить ответственность за непринятие мер при возникновении возгорания.

«Анализ природных пожаров в Иркутской области в 2019 году показал, что более 90 процентов всех термоточек находится в зоне хозяйственной деятельности арендаторов лесных участков, в зоне лесозаготовок», – говорится в сообщении.

Власти Приангарья для борьбы с пожарами намерены усилить и существующие группировки высокопрофессиональных парашютистов-десантников. В настоящий момент в Иркутской области базируются 44 человека.