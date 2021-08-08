Корпорация МСП создаст готовые продукты для развития туротрасли на Байкале

Глава АО «Корпорация МСП» Александр Исаевич заявил на своей странице в instagram, что организация запустит готовые продукты – коробочные решения – для развития туротрасли на Байкале, расположенного на территории Иркутской области и Республики Бурятия, и в других регионах.

«Специально поездил и посмотрел не только Иркутск и Листвянку, поговорил с туротраслью, чтобы понять, чем мы можем быть полезны. Еще пообщался с предпринимателями сферы услуг. Решено! Будем делать коробочные решения, чтобы развивать туризм на Байкале и в других регионах!» – сообщил Исаевич.

Напомним, глава корпорации посетил Приангарье накануне. В рамках рабочей поездки было подписано соглашение о развитии предпринимательства в регионе.