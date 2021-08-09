Детским развлекательным центрам разрешили работать в Иркутской области

Возобновляется также проведение профилактических медосмотров и диспансеризации, сообщили SIA.RU в администрации области.

Согласно документу, министерство здравоохранения региона возобновляет проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Соответствующая норма указа об их приостановке признана утратившей силу.

С 9 августа 2021 года отменена приостановка деятельности по предоставлению услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Такие организации при работе должны соблюдать следующие ограничения: