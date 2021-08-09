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Детским развлекательным центрам разрешили работать в Иркутской области

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Возобновляется также проведение профилактических медосмотров и диспансеризации, сообщили SIA.RU в администрации области.

Согласно документу, министерство здравоохранения региона возобновляет проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Соответствующая норма указа об их приостановке признана утратившей силу. 

С 9 августа 2021 года отменена приостановка деятельности по предоставлению услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Такие организации при работе должны соблюдать следующие ограничения: 

  • заполнение помещения посетителями не более 50% от установленной нормы; 
  • соблюдение социальной дистанции между посетителями 1,5 метра; 
  • соблюдение ограничений и предписаний, предусмотренных Правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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