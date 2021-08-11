Банк «Приморье»: Шоппинг-фестиваль от Visa продолжается

Держатели карт Visa от Банка «Приморье» вновь могут воспользоваться специальными предложениями в рамках акции Visa Shopping Festival 2021
Международная платежная система Visa запускает второй этап ежегодного проекта – Visa Shopping Festival, который продолжается с 1 августа по 30 сентября 2021 года. Держатели карт Visa снова смогут воспользоваться скидками и специальными предложениями в интернет-магазинах партнеров, оплачивая покупки онлайн.
Чтобы принять участие в акции, необходимо выбрать понравившееся предложение на странице Visa Shopping Festival и оплатить товар на сайте партнера картой Visa Банка «Приморье».
Для участия в акции нужно:
- Зайти на сайт visa.com.ru/shopping
- Выбрать интересные предложения
- Перейдите на сайт партнера и оплатите покупку онлайн картой Visa Банка «Приморье» по специальной цене
Специальные предложения от Visa
1. C 1 августа по 30 сентября
- Книжные магазины «Республика»
- Сеть магазинов парфюмерии и косметики ИЛЬ ДЕ БОТЭ
- Сеть магазинов парфюмерии и косметики SEPHORA
- Сеть магазинов «Перекрёсток»
- Сеть гипермаркетов товаров для дома, дачи и ремонта «Твой Дом»
- Интернет-магазине одежды и обуви Lamoda
- Сервис заказа такси Gett
2. С 15 августа по 30 сентября
- Онлайн-кинотеатр Okko
- Почта России
- Сеть супермаркетов цифровой и бытовой техники DNS
- Онлайн-школа Skyeng
Заказать карту Visa можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности. Подробную информацию можно узнать на сайте Банка «Приморье».