Банк «Приморье»: Шоппинг-фестиваль от Visa продолжается

Держатели карт Visa от Банка «Приморье» вновь могут воспользоваться специальными предложениями в рамках акции Visa Shopping Festival 2021

Международная платежная система Visa запускает второй этап ежегодного проекта – Visa Shopping Festival, который продолжается с 1 августа по 30 сентября 2021 года. Держатели карт Visa снова смогут воспользоваться скидками и специальными предложениями в интернет-магазинах партнеров, оплачивая покупки онлайн.

Чтобы принять участие в акции, необходимо выбрать понравившееся предложение на странице Visa Shopping Festival и оплатить товар на сайте партнера картой Visa Банка «Приморье».

Для участия в акции нужно:

Зайти на сайт visa.com.ru/shopping Выбрать интересные предложения Перейдите на сайт партнера и оплатите покупку онлайн картой Visa Банка «Приморье» по специальной цене

Специальные предложения от Visa

1. C 1 августа по 30 сентября

Книжные магазины «Республика»

Сеть магазинов парфюмерии и косметики ИЛЬ ДЕ БОТЭ

Сеть магазинов парфюмерии и косметики SEPHORA

Сеть магазинов «Перекрёсток»

Сеть гипермаркетов товаров для дома, дачи и ремонта «Твой Дом»

Интернет-магазине одежды и обуви Lamoda

Сервис заказа такси Gett

2. С 15 августа по 30 сентября

Онлайн-кинотеатр Okko

Почта России

Сеть супермаркетов цифровой и бытовой техники DNS

Онлайн-школа Skyeng

Заказать карту Visa можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности. Подробную информацию можно узнать на сайте Банка «Приморье».