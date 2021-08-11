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Банк «Приморье»: Шоппинг-фестиваль от Visa продолжается

Держатели карт Visa от Банка «Приморье» вновь  могут воспользоваться специальными предложениями в рамках акции Visa Shopping Festival 2021

Международная платежная система Visa запускает второй этап ежегодного  проекта – Visa Shopping Festival, который продолжается с 1 августа по 30 сентября 2021 года. Держатели карт Visa снова смогут  воспользоваться скидками и специальными предложениями в интернет-магазинах партнеров, оплачивая покупки онлайн.

Чтобы принять участие в акции, необходимо выбрать понравившееся предложение на странице Visa Shopping Festival и оплатить товар на сайте партнера картой Visa Банка «Приморье».

Для участия в акции нужно:

  1. Зайти на сайт visa.com.ru/shopping
  2. Выбрать интересные предложения
  3. Перейдите на сайт партнера и оплатите покупку онлайн картой Visa Банка «Приморье» по специальной цене

Специальные предложения от Visa

1. C 1 августа по 30 сентября

  • Книжные магазины «Республика»
  • Сеть магазинов парфюмерии и косметики ИЛЬ ДЕ БОТЭ
  • Сеть магазинов парфюмерии и косметики SEPHORA
  • Сеть магазинов «Перекрёсток»
  • Сеть гипермаркетов товаров для дома, дачи и ремонта «Твой Дом»
  • Интернет-магазине одежды и обуви Lamoda
  • Сервис заказа такси Gett

2. С 15 августа по 30 сентября

  • Онлайн-кинотеатр Okko
  • Почта России
  • Сеть супермаркетов цифровой и бытовой техники DNS
  • Онлайн-школа Skyeng 

Заказать карту Visa можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности. Подробную информацию можно узнать на сайте Банка «Приморье».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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